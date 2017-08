Venemaal tähistati eile õhudessantväelaste (VDV) päeva. Nagu ikka lärmakalt laulude, vanade heietuste, vägijookide ja purskaevudes suplemisega. Moskvas on selleks traditsiooniline paik Gorki nimeline kultuuri- ja puhkepark.

See, et tihti väljub veteranide käitumine viisakuse normidest pole kellelegi üllatuseks, piinlik, et see kõik leidis aset teleuudiste otse-eetris. Eile pargis telekanali otselülitust teinud NTV reporterile vastu lõugu andnud ja meedia tähelepanu pälvinud mees vahistati.

Rusikakangelaseks osutus Aleksandr Orlov, kellele Zamoskvoretski rajooni kohus esitas süüdistuse politsei korralduste eiramises ja avaliku korra raskes rikkumises.