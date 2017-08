SDE juht Jevgeni Ossinovski arvates on Edgar Savisaare astutud sammud kasuks just Keskerakonna poliitilistele konkurentidele. Tema sõnul murrab Savisaare otsus teha oma nimekiri Keskerakonna ainuvõimu Tallinnas. Samuti keerab see kihva integratsiooni.

"Savisaare eraldumisega Keskerakonnast kukub suur osa venelastest taas valitsusega opositsiooni ning oluline muutus, mille algust viimase poole aasta jooksul oleme näinud, satub taas ohtu. Kindlasti on selles otsuses oma roll nii isiklikul kättemaksul kui rahuldamata ambitsioonidel, aga tegelik probleem on sügavam," kirjutab Ossinovski suhtlusvõrgustikus.

"Valitsusparteiks kasvamine on pikaajaline ja vaevaline protsess, eriti kui varasem opositsioonipõli nii pikk on. Keskerakonna tänane juhtkond on selleks valmisolekut näidanud, kuid Savisaar ei taha valitseda. Ta tahab hääli," leiab ta.