Keskerakonna juhatuse liikme, europarlamendi saadiku Yana Toomi sõnul ei aita eraldi valimisnimekiri kaitsta valijate huve ning toob rõõmu vaid poliitilistele konkurentidele. Toom lisas, et tema otsus Keskerakonna nimekirjas kandideerida tulenes eelkõige valijate huve silmas pidades, sest vaid tugev ja ühtne erakond saab pealinlaste eluolu parandamisse panustada. „Kui vaadata, mida Tallinnas on aastate jooksul tehtud, siis on selge, et killustunud volikogu või valimisnximekirjad poleks seda eal suutnud. Keskerakonnal on tugev programm, mida ühiste arutelude käigus veelgi parandasime. Me suudame need ideed ka ellu viia,“ rõhutas juhatuse liige.

Toom tõi välja, et arutelud erakonnas näitasid tema jaoks selgelt, et erimeelsuseid saab lahendada, kui nendest räägitakse. „Paraku tundub, et valimisliit oli ja on eesmärk omaette, mille puhul ei ole proovitudki läbi rääkida või oma rahulolematust sõnastada. Soov on olnud igal juhul – maksku, mis maksab – minna eraldi, mitte koos ja tugevana ning minu jaoks pole selline lähenemine õige,“ rääkis Toom, kelle sõnul ootas ta pressikonverentsilt ka programmi tutvustust, kuid seda ei tulnud. „Arvestades, et ainult kaks kuud on valimisteni aega ja programmist ega linnapeakandidaadist ei räägita, ei ole see hea tava,“ leidis ta.



Ta lisas, et valimisnimekiri toob kasu eelkõige poliitilistele oponentidele, kes rõõmustavad väikese aknaava üle, mis neile tundub avanevat.

„See, et mulle ja loodavale valimisliidule pakuti esimest korda minu poliitilise karjääri jooksul valimiskampaaniaks suuri rahasummasid, tekitas minus kahtluse, et kelle huvides see kõik ikkagi toimub,“ tõdes Toom.