Alles eile pidid Weekend Festival Balticu korraldajad teatama artisti Milwin ja Pawl kontserdi ärajäämisest. Täna selgus aga, et tulemata jääb ka üks festivali peaesinejatest - laupäeval lavale astuma pidanud Bebe Rexha!

Weekend Festival Baltic teatab kurva uudise Facebookis ja kirjutab, et kontsert jääb ära, sest Bebe Rexhal oli segadus graafikuga. Bebe ise ütlevat, et tal on väga kahju ning ta loodab, et saab Eestis ja Soomes juba varsti esineda.

Bebe Rexha asemel astub lavale ItaloBrothers.