Selle suve üks edukamaid ja konfliktivabamaid ettevõtmisi – elamustuur „Laste vabariik“ – pidas neljapäeval oma üritusi Loksas, kus mõnda pealtvaatajat pani imestama pikk venekeelne sissejuhatus. „Kohalike korraldajate soovil tegime alguses vene keeles meie etenduse lühikese kokkuvõtte,“ ütleb „Laste vabariigi“ projektijuht Marju Kask, kes Loksas kõike juhtimas oli. „Loksas on palju vene rahvusest lapsi ja etenduses päris palju teksti, nii saigi eelnevalt näitemängu sisu tutvustatud, et kõik sellest ikka aru saaksid.“ Õhtulehega ühendust võtnud lastevanem oli nõus, et Loksas, mis on kakskeelne linn, on kena tervitada osalisi ka vene keeles ja etenduse sisu võib samuti vene keeles tutvustada. „Aga alustama oleks pidanud eesti keeles ja siis ka ütlema, et nüüd me tutvustame etenduse sisu vene keeles,“ leidis pisut hämmeldunud Tiina, kes oli lastega külastamas Loksas peetud Eesti sajandale aastapäevale pühendatud üritust ja hindas seda igapidi toredaks.

„Me oleme etenduse sisu vene keeles kokku võtnud veel Narvas ja teistes Ida-Virumaa kohtades, keegi pole siiani pahandanud,“ jätkab Marju Kask. „Üldiselt on nii, et peakorraldaja Eesti Lastekirjanduse Keskuse poolt on programm, mis on täiesti tasuta ja läbinisti eestikeelne, tervitused ja väike abi korraldamisel on kohalike poolt.“

„Keel on takistav element ainult täiskasvanutele,“ võtab Kask siiani „Laste vabariigi“ üritustel nähtu kokku. „Kõik lapsed, rahvusest või keeleoskusest olenemata, mängivad koos. Mäng on universaalne keel.“ Kasvatavad kultuuripublikut Veidi pahameelt tekitanud pikk venekeelne tekst tutvustas spetsiaalselt elamustuurile ja Eesti sajandale aastapäevale kirjutatud etendust “Kõige parem kingitus”. Selle on kirjutanud Kätlin Vainola ja lavale pannud Taavi Tõnisson. Etendus käib kaasas kõik 60 korda ja on publiku poolt igal pool hästi vastu võetud. Külastajaid on kogunenud vähemalt 20 tuhat ja välja on jagatud üheksa tuhat laste vabariigi passi. „See on selline pass, millega saab järgmise aasta lõpuni tasuta külastada erinevaid muuseume,“ selgitab Kask. „Eesmärk on kasvatada Eestis uut kultuuripublikut. Et inimesed liiguksid mööda Eestimaad ringi ja käiksid kohtades, mis pakuvad lastele huvitavaid programme.“ Kohalike korraldajatena on laste vabariigi seltskond kaasanud noortekeskusi, sest käimas on laste- ja noorte kultuuriaasta ning noorte vabatahtlik toimetamine "Laste vabariigis" on igati sobilik.