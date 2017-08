Pärnu hingab nädala lõpuni vaid Weekend Festivali rütmis. Festival on kestnud vaid loetud tunnid, aga rahval on tuju hea ja paljud külastajad demonstreerivad ka vägevaid kostüüme.

Weekendi puhul võib julgelt paralleele tõmmata Euroopa suurima muusikavõistluse Eurovisioniga. Kuigi siin jäävad lava-show'd selles mõttes lahjaks, et kuumaõhupalle või nabani lõhikuid laval ei näe, kuid publiku hulgas liikudes oleks küll nagu Eurovisionile sattunud.

Inimesed on end mähkinud erinevatesse riigilippudesse ning üll tõmmanud värvikaid kostüüme. Kõige populaarsemad tunduvad olevat Eesti ja Läti lipud, sekka ka Soome, Saksamaa ja kõiksugu muid.

Kostüümide puhul on esirinnas onesie'd ehk ükstükid - ühes tükis olev soe, enamasti fliisitaolisest materjalist riideese, mis imiteerib mõnd looma. Nii jookseb Weekendi külastajate hulgas ringi krokodille ja ükssarvikuid. Kui aga kogu kostüümiga pole viitsitud pead murda, aitab ka maskist - siinkohal on lemmikuteks Anonymouse - Vikipeedia järgi on Anonymous rahvusvaheline, ilma keskse ülesehituseta aktivistide ja häktivistide võrgustik - maskid.

Naised on end aga viimseni kauniks timminud - pähe on punutud kenad patsid, mida tihti on kunstjuustega pikendatud, ning lisaks tavapärasele meigile on nägudele sätitud litreid, pärleid ja sädelust.