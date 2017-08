* Monroele maksti ligi kümme korda vähem palka kui kaasnäitlejale Jane Russellile filmis „Gentlemen Prefer Blondes“. Viimase, lõpetamata filmi „Something’s Got to Give“ eest oli Marilyni tasu 100 000 dollarit, samas kui Dean Martinile maksti 500 000 dollarit. Võrdluseks: näiteks Elizabeth Taylor sai „Cleopatra“ eest miljoneid. Tänapäevastes tingimustes oleks Marilyni palk viis miljonit dollarit aastas. Alles paar aastat enne surma ulatus temagi palk miljoni dollarini filmi eest.

Keerulise elusaatusega Marilyn oli kolm korda abielus ja veetis suure osa elust psühholoogide käe all. Ta nautis meAvaldaedia tähelepanu, kuid ei kaotanud lahket iseloomu ja hella südant. Ametliku versiooni järgi otsustas 36aastasena surnud filmidiiva endalt elu võtta, kuigi siiani usutakse, et tegelikult ta mõrvati. Noppisime kokku mõningad väheteatud faktid, mille The Telegraph, Mirror ja People on hiljaaegu päevavalgele toonud.

* „Something’s Got to Give“ (1962) jäi Marilyni viimaseks filmiks, kuna Twentieth-Century Foxi bossid ei suutnud enam tema kroonilist hilinemist välja kannatada. Samuti oli tal raskusi käsikirjade pähe õppimisega. Filmis „Some Like it Hot“ kõlanud lauseks „It’s me, Sugar!“ (“See olen mina, Sugar!“) kulus 60 võtet.

* Aastal 1953 sai temast esimene Playboy postritüdruk. Modellitöö eest sai ta vaid 50 dollarit, samas kui ajakirja omanik Hugh Hefner maksis foto eest 500 dollarit.

* Los Angelese surnuaias, kuhu on Marilyn maetud, on praeguseks müüki pandud hauakambreid, mille eest on pakutud isegi 3,7 miljonit dollarit. Filmidiiva kõrval oleva hauakambri omanik on Hefner, kes ostis selle 1992. aastal rohkem kui 66 000 dollari eest.

* Eluaja jooksul oli tal mitu nime. Sünnitunnistusel on ta Norma Jeane Mortenson, ta ristinimeks sai Norma Jeane Baker, modellitööd tegi ta nimede Jean Norman ja Mona Monroe all. Algselt näitles ta nime Jean Adair all, hotelli registreeris end kui Zelda Zonk ja psühhiaatriakliinikusse kui Faye Miller. Seaduslikult sai tema nimeks Marilyn Monroe aastal 1956, kui temast oli juba saanud ilmakuulus näitleja.

* Pärast seda, kui Marilyni ema Gladys kirjutati vaimuhaiglasse, elas näitleja 11 kasuperes ja veetis aasta Los Angelese orbudekodus.

* Tema lemmikkunstnik oli romantismi viljeleja Francisco Goya. „Tean seda meest väga hästi, meil on sarnased unenäod, mul on olnud samad unenäod lapsest saati.“

* Filmi „The Prince and the Showgirl“ ajal kõikus Marilyni kaal nii hullult, et kostüümikunstnikul Beatrice Dawsonil tuli ühest kleidist teha mitu koopiat. „Mul on sellest filmist kaks maohaavandit, ja nende mõlema initsiaal on M,“ rääkis Dawson intervjuus.

SEKSISÜMBOL: Kuigi päevast, kui filmitäht Marilyn Monroe oma Los Angelese kodust surnuna leiti, möödub täna juba 55 aastat, kütab armastatud näitlejanna elukäik siiani kirgi. (Vida Press)

* Võtteplatsil abistas Marilyni mitu näitlemisõpetajat, kellest esimene, Natasha Lytess töötas temaga kuus aastat, 22 filmi juures. Lytess oli kontrolliv ja sõneles tihti ka stuudiobossidega. Hiljem võttis töö üle Paula Strasberg, kes oli tunduvalt leebem. Talle maksti „The Prince and the Showgirl“ filmimise ajal rohkem palka kui osale näitlejatele – 25 000 dollarit.

* Vaid poolteist aastat Marilyniga abielus olnud pesapallur Joe DiMaggio saatis veel 20 aastat pärast naise surma hauale kolm korda nädalas roose.

* 1999. aastal peetud oksjonil ostis lauludiiva Mariah Carey 662 500 dollari eest Marilynile kuulunud valge klaveri, mille viimase ema oli vaimuhaiguse tõttu maha müünud. Marilyn otsis aastaid hiljem klaveri omaniku üles ja ostis selle tagasi.

* Marylinil oli avatud kirstuga matus. Talle oli selga pandud õunaroheline Pucci kleit ja plaatinablond parukas (kuna lahkamiseks olid pooled juuksed ära aetud).

* Arvatavasti plaanis Monroe surma eel taas abielluda Joe DiMaggioga. Pärast luhtunud esmaabielu läks DiMaggio teraapiasse, lõpetas alkoholi pruukimise ja laiendas huvide ringi. Tema ja Marilyn lugesid üheskoos luuletusi.

Marilyn Monroe ja Joe DiMaggio. (Vida Press)

* Elu jooksul oli tal mitu koeri, kellest viimase, Malta terjeri nimega Mafi (lühend Mafia Honeyst), kinkis talle Frank Sinatra.

* Marilyn jättis 75 protsenti enda varandusest näitlejate stuudioteatri (Actors Studio) juhile Lee Strasbergile, kes oli talle isakuju. Lee tütar Susan oli näitleja lähedane sõbranna. Ülejäänud veerandi varandusest päris Inglismaal Hampsteadis asuv laste teraapiakliinik, millele andis päranduse üle Marilyni kunagine terapeut Marianne Kris.

* 16aastaselt abiellus Marilyn James Doughertyga, kellest sai hiljem Los Angelese politseijaoskonna (LAPD) detektiiv. Dougherty uus abikaasa keelas mehel minna kinno Marilyni filme vaatama.

Marylin Monroe 16aastasena abielludes. (Vida Press)

* Marilyn armastas nahka pleegitada hormoonikreemi abil, mille kõrvalmõju toimel muutusid näokarvad heleblondiks. Udemeid keeldus Marilyn raseerimast, kuna väidetavalt andsid need talle kaamera ees kauni kuma.

* Oma filmikarjääri jooksul ei kandideerinud ta ühelegi Oscarile, ent tiitleid ja auhindu sadas talle pidevalt kaela. Nii nimetati ta näiteks 1953. aastal enim reklaamitud naiseks maailmas.

* 1950. aastal maksis Marilyni mänedžer Johnny Hyde kahe iluoperatsiooni eest: ninaotsa kuju muutmine ja lõuaimplantaat.

* Marilyn aitas hilisema maailmakuulsa džässilaulja Ella Fitzgeraldi edule kaasa. Kui 1955. aastatel veel ei olnud tavaks lubada eri nahavärviga inimesi samasse klubisse, suutis näitleja veenda Los Angelese ööklubi bosse Ellat esinema, lubades tasuks istuda terve nädala esireas.

* Tüdrukueas unistas Marilyn sellest, et tema isa oleks filmistaar Clark Gable. Hiljem mängisid nad koos filmis „The Misfits“ ning kui Cable suri, nuttis Marilyn enda sõnul kaks päeva.

* Ta eelistas olla igal võimalusel alasti. Naissoost stuudiotöötajate seas liikus ta tihti rõivasteta ja andis nii ka intervjuusid. Pidev alastus ka koduses keskkonnas häiris katoliikliku kasvatusega DiMaggiot abielu alguses üsna tõsiselt.

* Marilyn pidas enda kangelaseks üht ameerika presidentidest – Abraham Lincolni. „Lugesin kõike, mida tema kohta leidsin. Ta oli ainus kuulus ameeriklane, kes paistis enim minu moodi, vähemalt lapsepõlve mõttes,“ kirjutas Marilyn enda autobiograafias.

* Surivoodil vandusid Marilyni isaks olemist kaks meest: C. Stanley Gifford, keda nii Marilyn kui ka tema ema pidasid näitleja päris isaks, kuid kes keeldus tütrega enda eluajal kohtumast, ning Edward Mortensen, kes oli Marilyni emaga tema sünni ajal abielus ning kelle perenimi (küll valesti kirjutatud) on ka näitleja sünnitunnistusel.

* Paljud tema sõbrad uskusid, et Marilyn mõrvati. Potentsiaalseiks mõrvareiks peeti Robert Kennedyt (kellega tal oli afäär), John F. Kennedyt (kellega tal oli samuti afäär), mafioosnik Sam Giancanat, föderaalset juurdlusbürood (FBI), luure keskagentuuri (LKA) ja tema psühhiaatrit Ralph Greensoni.

* Kui Marilyn kohtus endise Nõukogude Liidu juhi Nikita Hruštšoviga, arutasid nad Dostojevski teost „Vennad Karamazovid“. Marilyn unistas raamatu järgi tehtud filmis Grušenka rollist.