Jaak Madison, riigikogu liige, EKRE : Tallinnas on ainuvõim langemas ja see on ju hea! FB

Jaanus Karilaid, Keskerakonna aseesimees: Savisaart on tabanud Stockholmi sündroom. Ta on asunud teenima neid inimesi, kes on teda üle 10 aasta demoniseerinud (Rosimannus, Michal, Rõivas). Valimisliit on täna punktivõit Reformierakonnale. Arvestame sellega ja saame hakkama. Demoniseerijate ja Edgari kiuste. FB