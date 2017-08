Kas Edgar Savisaare ja Olga Ivanova kandideerimine Tallinna valimistel eraldi valimisliidus toetab eelkõige Keskerakonda, nagu väidavad asjaosalised ise, või hoopis poliitilisi konkurente, sellest annab aimu möödunud valimiste tulemus: et Savisaar sai ainuisikuliselt kolmandiku Keskerakonnale antud häältest, on endise esimehe irdumine koduerakonnast igal juhul tuntav. Kompromissitult keskerakondlikud valimislubadused tagavad aga, et Savisaare valimisliit ei lähe püüdma mitte kellegi teise kui nimitegelasele isiklikult ja Keskerakonnale antud hääli.

Kui hästi see aga õnnestub, sõltub nii nimekirja tugevusest kui ka oskusest valimistel silma paista. Pideva tähelepanu garanteerib valimisliidule avalik konflikt koduerakonnaga ja esinumbri Edgar Savisaare kohtuprotsess. Küll aga on väheusutav, et seltskonnast, mis koosneb aastavahetusel Peeter Oja poolt paroodiasketšis „Savisaare nimekiri“ eestlaste mällu lauldud nimedest, kitsaste huvigruppide nagu sundüürnike kõneisikutest, ühest riigikogu liikmest ja avalikkusele suuresti tundmatutest inimestest, teisi häälemagneteid Savisaare kõrvale kerkiks. Ja ega viimasegi tõmbejõud ei pruugi olla enam võrreldav sellega, mis ta oli neli aastat tagasi.

On selge, et paremat võimalust Savisaare taagast vabanemiseks erakonna esimehel Jüri Ratasel enam ei tule – konkureerivas valimisliidus kandideerija väljaheitmist nõuab nii Keskerakonna põhikiri kui ka senine praktika, Ratase koalitsioonikaaslastest rääkimata. Pikas perspektiivis võiks see kasulik olla mõlemale poolele – erakond vabaneks kohustusest maksta Savisaarele nõunikupalka ja tasuda endise esimehe kohtukulude eest, iseenda erakonnast väljaheidetu märtrioreool aitaks aga mobiliseerida Savisaare viimasedki toetajad.

Kuid näha on, et peaministril napib julgust endine esimees päriselt üle parda heita ja uuenenud väärtuste ning ideedega, millest on olnud palju juttu, kuid mille suunas on astutud vähe samme, edasi liikuda. Kuigi Ratase hinnangul on Savisaare poliitiline tulevik seotud Keskerakonnaga, ei pidanud ta tõenäoliselt silmas võimalust, et Savisaare viimaseks poliitiliseks teoks jääb Keskerakonna ainuvalitsemise lõpetamine Tallinnas. Ometi tasub selleks valmis olla.