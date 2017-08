Selleks, et kõik muusikasõbrad saaksid kõhud täis ja pea õllest sumisema, on Weekendi festivalialale kohale tulnud palju erinevaid söögi- ja joogipoolist pakkuvaid kauplejaid. Õlle saab festivalilt lunastada umbes nelja euro eest, korralik praad maksab poole rohkem.

Weekendil saab süüa jumalikult. Valikus on nii vegantooteid kui söögipoolist tõelistele lihasõpradele. Nii on kohale tulnud ka catering'i teenust pakkuv ettevõte Viljandimaalt. Leti taga rõõmsalt šašlõkki ja muud head-paremat valmistav Tauri räägib, et nende juurest saab süüa alates viiest eurost. „Viieka eest saab viineri- ja pihviprae,“ ütleb ta. Tõsi, ilusa šašlõkivarda, lihatüki või veisepihvi tarbeks tuleks mõni euro juurde maksta. Leti taga peolistele süüa tehes on palav, ent Tauri ei nurise – halba tunnet, et suurfestivalil pidu panna ei saa, ei teki. „Meil on nii lõbus siin telgis koos,“ viitab ta kolleegidele. Ka kliendid on tema sõnul toredad, küll aga sõnab ta omast kogemusest, et teise päeva õhtuks hakkavad kunded pisut kurjemaks muutuma. „Ju on neil siis paha olla. Siis ei sobi neile enam miski - ka see, mis eelmisel päeval küll sobis. Hakatakse näppudega pannilt süüa võtma ja muu selline asi,“ tõdeb ta. Kuidas nokastunud klientidega toime tulla? „Viisakalt. Ajame nad lihtsalt ära või kutsume turvameeskonna,“ ütleb ta.

Nagu ikka, on festivalialal suured putkad, kust saab osta õlut, siidrit ja vett. Hetkeks, mil festival oli kestnud umbes 40 minutit, oli kliente nende juures käinud umbes 50. „Rahulik on, rahvas kogub end alles,“ sõnab leti juures askeldav Martin. Kesvamärjukese saab müügipunktist kätte nelja euroga. Vee saab lunastada kahe euroraha eest. Kundede üle mees väga ei nurise. „Kliendid on üldjuhul sõbralikud, mingit probleemi pole olnud. Kuna inimesi on palju, siis on muidugi ka erandeid,“ ütleb ta.