Hiljutisel 6500kilomeetrisel autoreisil mööda Kesk-Euroopat armusin jäägitult kiirteedesse. Roolikeerajatele pakuvad korralikud asfaltteed sõidunaudingut ja samuti on see lahendus turvaline, sest ohtlikke möödasõite tegema ei pea. Kolm rida ühes ja kolm rida teises suunas, suurim lubatud kiirus 140 kilomeetrit tunnis. Saksamaal kiirusepiirangut polegi.

Veoautod kulgevad 90kilomeetrise tunnikiirusega parempoolses reas, enda sõiduoskust ja auto mootorivõimsust keskmiseks hindavad autojuhid keskel ja Schumacherite päralt on vasakpoolne sõidurada. Enamikus Euroopa riikides tuleb kiirteel sõidu eest maksta, kuid see on igati põhjendatud, sest nii kvaliteetsete teede ehitus on neelanud miljardeid eurosid. Tahes tahtmata ilmub vaimusilma kujutelm sõidust mööda neljarealist korralikku Tallinna–Tartu maanteed.

Küll aga on sellest maanteest neljarealiseks ehitada suudetud siiani vaid napp kolmandik. Eesti lähiaastate suurim tee-ehitusprojekt on Tallinna–Tartu maantee Mäoni neljarajaliseks ehitamine. Siis võetakse ette järgmine lõik. Praegu tundub küll, et ajal kui Tallinna–Tartu maantee neljarealiseks saab, on liikvel lendavad autod või teleporteerumine.