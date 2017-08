Mõni aeg tagasi läks Pärnus käima järjekorras kolmas Weekend Festival. Väravad on avatud ja janused muusikasõbrad tormasid kolme lava ette, et oma lemmikutele kaasa elada.

Muusika mürtsub, inimesed tunnevad end mõnusalt ning suvepealinna päike paitab piduliste palgeid. Need, kel oli õnn esimestena festivaliväravate vahelt sisse saada, jooksid alale kiiremini kui mõni Eesti jooksja.

Taksojuhtidel saab täna ja ka järgnevatel õhtutel olema ilmselt aasta parim teenistus. Õhtulehe teed ristusid ka ühe väga toreda naistaksojuhiga, kes andis meile paar nippi, kuidas õhtul lihtsamini takso peale saada. Lisaks rääkis ta, et möödunud aastal oli tal tihti kliendini jõudmisega raskusi, sest suvalised inimesed rebisid autouksed lahti ja istusid peale. Nii pidi ta lõpuks teel kliendini autouksed lukustama.

Rahva seas ringi vaadates tundub natuke ka nagu Eurovisionil oleks - inimestel on kaasas riigilipud ning julgemad on selga tõmmanud päris veidraid kostüümegi. Muidugi, muusika on totaalselt erinev. Weekendil astub lavale rohkem kui 60 artisti, kelle esinemistasud kokku on üle 2,1 miljoni euro.

Weekend vältab Pärnus laupäeva hiliste õhtutundideni ning Õhtuleht hoiab oma lugejaid kõige toimuvaga kursis.