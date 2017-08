Täna tähistatakse Maa ületarbimise päeva (Earth Overshoot Day). Selle puhul on avaldatud kibe tõsiasi, et inimkond on tarbinud ära enam loodusressursse kui planeet meile ühe aasta jooksul pakkuda suudab.

Ületarbimise päeva tähistatakse igal aastal erineval ajal, vahendab The Independent. See jõuab kätte just siis, kui oleme ära tarbinud aastaks ette nähtud värske õhu, vee- ja pinnasevarud. Tänavu on see päev kätte jõudnud varem kui tavaliselt.

See tähendab, et alates 3. augustist kuni 31. detsembrini elab inimkond loodusressursside arvestuses juba võlgu.