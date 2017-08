Kolmanda korruse koridori on tekkinud taaskasutusnurgake, kuhu töötajad on poetanud asjad, mida nad uude kohta kaasa võtta ei taha, kuid ära visata ka ei raatsi. Asjade kuhjast leiab muu hulgas jõuluehteid, kontoritarbeid, kohvimasinaid, riidepuid, vanu pildiraame, nukke, peasügaja ja ka viinapitsi.

Neljapäeval oli Harju tänaval asuvas ministeeriumihoones üsna vaikne, sest paljud on juba oma asjad kokku pakkinud, majaga jumalaga jätnud ja puhkusele läinud. Koridoris blokeerisid teed prügikotid ja paberikonteinerid olid triiki vanu raamatuid ja dokumente täis. Muidugi rändasid prügikasti vaid need paberid, mis endal tähtsat riigisaladust ei kandnud.

Üks töötaja oli endale siit kuhjast leidnud veel täiesti töökorras triikraua ja selle koju viinud. Üks põnevamaid kolimise käigus leitud esemeid seisab aga ministeeriumi meedianõunike kabinetis – vehklemisrapiir. Pole teada, kust see torkerelv pärit on.

Mööbel ja potitaimed, mida uute hoonesse kaasa ei võeta, kingitakse koolidele ja lasteaedadele.

Ministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda sõnul on kolimisperioodil majas kuulda olnud ka nuuksatusi, sest staažikamatel töötajatel on kahju majast lahkuda. Seevastu ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ütleb, et tema kolib suurima hea meelega.

„Ma tulin erasektorist riigiametisse kümme aastat tagasi. Erasektoris oli mul väga ilus kaasaegne büroo. Ei siin majas ega ka riigikogus ei saa öelda, et ruumid oleks kaasaegsed. Ma olen seda natuke taga igatsenud,“ rääkis Palo. Minister käis möödunud nädalal ka esimest korda uusi superministeeriumi kümnendal korrusel asuvaid tööruume üle vaatamas. „Minule jättis see väga hea mulje ja mina kolin hea meelega.“

Palo on õnnelik ka selle üle, et superministeeriumis on koos neli ministeeriumit ja seetõttu on mugav teiste ministritega tööalaselt suhelda. „Kantsler on ka nüüd minu kabinetile lähedal. Siin majas ma polegi eriti tema kabinetis käinud, ainult sünnipäeval õnne soovimas. Tema käib tavaliselt siin,“ sõnas Palo.

Poolik šokolaad ja üks euro

Ometi pole ta veel oma kabineti sisu kokku pakkima hakanud. Ettevõtlusministri jaoks muudab kolimise lihtsamaks see, et tema sügisel riigikogust kaasa toodud pappkast on veel pooleldi lahti pakkimata. Kui palun näha, mis seal sees on, tõstab Palo esimese asjana välja pooliku šokolaadi, millest ta võttis viimati ampsu aasta tagasi. Samuti leidub seal erinevaid kaustu raportite ja dokumentidega ning lapse joonistatud pilt. “Isegi raha on! Terve euro,“ hüüab Palo võidukalt, kui õngitseb kolimiskastist kastist välja kaks 50-sendist.

ASJAD PAKKIMATA: Urve Palo pole veel riigikogustki toodud kolimiskasti täielikult lahti pakkinud, muu hulgas vedeleb kastis lapse joonistus. (Alar Truu)

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teisel ministril, majandus- ja taristuministril Kadri Simsonil on aga juba asjad kokku pandud ning tema kabinet on vaikne ja tühi. Kui selle minsteeriumihoone teisel korrusel asunud kabinetist nägi Simson hästi meeleavaldajaid ning seda, kes Hugo Bossi poes šoppamas käivad, siis superministeeriumi kümneldalt korruselt avaneb talle palju avaram ja kaunim vaade.

Samas kui võrrelda kahe kabineti sisekujundust, siis jääks justkui see kabinet peale: täispuidust mööbel, hubased värvid ja rohkelt ruumi. Superministeeriumis ootab Simsonit hall vaipkate ja palju tagasihoidlikum kirjutuslaud.