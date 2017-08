„Oisu on alati olnud rohkem selline töötegemise kant,“ räägib sealt pärit ärimees ja muusik Toivo Asmer. Ettevõtja sõnul on tema sünnikodus Järvamaal just põllumajandus alati au sees olnud. Eriti tugeval järjel olevat piimakarja- ja viljakasvatus. „Kuid vaatamisväärsusi seal vist väga polegi,“ tunnistab Asmer.

Kabala mõis

Nii soovitabki Asmer vaatamisväärsusi Oisu ümbruses. Näiteks asub umbes üheksa kilomeetri kaugusel Kabala mõis (pildil). „Olen sealt väga palju mööda sõitnud, see on väga tore hoone,“ ütleb Asmer 17. sajandi esimesel poolel rajatud Kabala mõisa kohta. „Praegu peaks seal olema kohalik kool,“ teab ta öelda. Kabala mõisahoones alustas kool tegevust 1923. aastal ning see tegutseb siiani. Peahoone taha parki on püstitatud laululava. Säilinud on ka mitu varaklassitsistlikku ja klassitsistlikku kõrvalhoonet, nagu ait ja valitsejamaja.