Kuhu minna, mida teha? Taeblasse burgerit sööma! Taebla Söögipeatus pakub käsitöö burgereid, mis on otsast lõpuni ise tehtud ja megamaitsvad.

Taebla Söögipeatuse menüü on lihtne ja toitev, ei mingit peenutsemist. Söögipeatus pakub erinevaid burgereid, isetehtud seljankat ja toekamaid praade. Samuti on menüüs vürtsikas hitt jalapeno-toorjuustu ampsude näol. Kõikide roogade hinnad on ülimalt taskukohased.

Tõsiselt, Taebla Söögipeatuse burksid on nii head, et sa sööksid need toidud ära kaks korda. Seega, niki-naki toast välja ja hop-hop Taebla poole vurama!

Lisainfot ka:

Taebla Söögipeatus asub aadressil Tööstuse 1, Lääne-Nigula vallas.

Lahtiolekuajad: E-N 10-21, R-L 10-01, P 10-21.

Külasta ka Facebooki lehte!