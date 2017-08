Weekend Festival Baltic on Pärnus juba käima läinud ning linn on kohalikke ja turiste ning festivalikülastajaid täis. Õhtuleht uuris Pärnu politseijaoskonna juhilt Andres Sinimerilt, mida Weekend nende jaoks tähendab ja kui palju lisajõude palgatud on.

Andres Sinimeri sõnab, et nende jaoks tähendab Weekend mõneks ajaks suuremaid politseijõude ja seda, et lühikese aja jooksul tuleb ära teha palju tööd. "Oleme toonud juurde abijõudusid sisekaitsekadeemia politseikadettide hulgast, neid on mitukümmend, ja abiks on koerad Ida prefektuurist. Lisaks toetavad meid Lõuna ja Põhja prefektuur. Meil on üsna palju rahvast, kes hea meelega Weekendi turvalisuse eest hoolitsemisse panustavad." Sinimeri ütleb, et Weekend on ka politseinikele huvitav ja liidab neid.

Politseijuht tõdeb, et suurimad probleemid on paraku seotud meelemürkidega. "Kui inimesed ei ole hinnanud oma võimekust meelemürkidega hakkama saada ja on end viinud joobeseisundisse, mis põhjustab probleeme alates sellest, et asjad on kadunud ja lõpetades sellega, et ei teata, kus ise ollakse." Varasematel aastatel on toimunud ka mõned rüselused, kuid midagi sellist, mis oleks lõppenud väga raskelt, õnneks mitte. "Loodame, et ka sel aastal läheb kõik hästi."

Selleks puhuks, kui inimesed midagi festivali ajal ära kaotavad, on Lääne prefektuur teinud Facebookis ürituse, kuhu kaotatud ja leitud asjade kohta infot postitatakse. Sellel saab silma peal hoida siin:

Vaata videost, mis on politsei jaoks Weekendil suurimad väljakutsed ning millised on need kolm soovitust, mis Andres Sinimeri külastajatele annab.