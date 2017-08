Elmari noor raadiohääl ja saatejuht Lauri Hermann, keda hääle järgi on varasemalt tembeldatud vanemaks meesterahvaks, on otsustanud end proovile panna muusika maastikul. Noormees lõi hiljuti bändi „Sunlight“ ning tunnistab, et tegu oli lapsepõlve unistusega: „Kõik suuremad unistused on tänaseks ellu viidud, välja arvatud üks - ise muusikat teha. Aeg oli küps, et kogemused tööle rakendada ning teha midagi, mis tõeliselt meeldib.“

Ent sellest oleks vara järeldada, et Laurile raadiotöö enam huvi ei paku: „Ma armastan raadiotööd. See on mu hobi. Ma saan ennast väljendada, end avada ja suhelda kuulaja kui sõbraga. Tahan oma tundeid näidata ja mõtteid välja öelda. Mulle väga meeldib, kui minu räägitu kedagi liigutab või mõtlema paneb. Tahan ju oma kuulajale kui sõbrale vaid parimat ja sestap püüan anda endast iga kord nii palju kui vähegi suudan. See on tohutult põnev töö ja mitte ükski tööpäev pole igav või üksluine, mitte ükski tööpäev pole sarnane eelnevatega.“

Lauri selgitab, et muusiku pisik on temas olnud juba lapsepõlvest saati ning raadiotööd on ta kooliajast saati teinud: „Muusikaga puutusin kokku juba varajases lapsepõlves. Algkooli päevil laulsin ja õppisin klaverit. Kitarr tuli palju hiljem ja seda olen tinistanud vaid enda rõõmuks ning muusikutest sõprade õpetussõnu järgides. Kitarr on hea pill, mida kaasas kanda. Unistus on kunagi ka trummikomplekt soetada. Vaevalt see muidugi lähikondlastele väga meeldiks,“ naerab Lauri.

Mees sõnas, et aastate jooksul muusikat mängides tekkisid tallegi kindlad lemmiktegijad- ja saundid: „Miks mitte teha aga ise ja just täpselt selliseid laule, mis endale meeldivad. Nii panimegi pead kokku ja otsustasime meloodilist ja kaasakiskuvat tantsumuusikat tegema hakata. Ei midagi liiga rasket, aga et oleks mõnus ja mahe saund ning ilusad tekstid. Tuletame meelde mitmeid lemmikuid nii vanemast kui uuemast ajast ja lisaks tänapäevase helikeelega kaveritele teeme tulevikus kindlasti ka oma lugusid. Naudime kogu protsesse täiel rinnal!“

Kust sündis aga bändinimi, loob Lauri kaudse seose kunagise kolleegi ja diskoriga Mike Sun: „Bändi nimevariante oli päris mitmeid. Nagu kõik meie puhul, sündis ka lõplik otsus kõigi heakskiidul. Sunlight kõlab positiivselt nagu ka meie laulud. Olgugi, et tegu on ingliskeelse nimega, on see piisavalt lihtne kirjutada ja meelde jätta. Kuskil ajusoppides võis seos olla ka kunagise Tartu Raadio hittsaatega Sunlight, mida toimetas legendaarne diskor Mike Sun.“