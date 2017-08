Saksa ametnikud süüdistavad Vietnami luureteenistust endise naftaärimehe Trinh Xuan Thanhi (51) röövimises. Seoses sellega sai Vietnami luureatašee käsu Saksamaalt 48 tunni jooksul lahkuda.

Thanh on Vietnamis tegutsenud kõrge lennuga kurikuulus ärimees, keda peetakse vastutavaks kahju takistamises riigifirma PetroVietnam haruettevõttele, kirjutab Reuters. Üldsuse tähelepanu pälvis ta 2016. aastal Lexuse soetamisega. Et Vietnamis on riigiametnikel heaks tavaks elada tagasihoidlikult, asus kommunistliku partei juht Nguyen Phu Trong peatselt uurima, kuidas sai Thani lubada endale luksusesemeid, kui tema juhitud PetroVietnam Construction kannatas 150 miljoni dollari suuruse kahjumi all.

Ärimees otsustas keerulises olukorras lahkuda Berliini. Rahvusvaheline vahistamismäärus tema kohta avaldati läinud aasta septembris.

Kuid juulis kadus mees jäljetult. Sel nädalal teatasid Vietnami võimud, et tagaotsitav on end oma kodumaal üles andnud.

Saksa võimud aga kinnitavad, et asüülitaolejana riigis viibinud Thanh rööviti 23. juulil Berliinist. Saksa välisministeeriumi pressiesindaja Martin Schäferi sõnul käsitletakse juhtumit inimröövina.