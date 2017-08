Glamuurne ja meeleolukas laulu- ja paroodiasõu alustab oma 6. hooajaga juba sel sügisel! Uus hooaeg tõotab tulla varasematest veelgi lustlikum ja üllatusterohkem. Saadet juhib armastatud näitleja ja multitalent Märt Avandi ning kohtunikutoolis võtavad istet Tanja Mihhailova, Olav Osolin ja Andrus Vaarik. Kes on aga need neli naist ja meest, kes asuvad parodeerima nii Eesti kui ka maailma tuntumaid staare sel hooajal?

Kõik kaheksa osalejat on täiesti uued talendid, kes rahvast oma paroodianumbritega igal pühapäeval vaimustama asuvad. Nende seas on armastatud näitlejaid ning lauljaid, keda oleme näinud teatri-, muusikali- ja kontserdilavadel Eestis, kuid mõnesid ka väljapool Eestit.

On vokaalselt väga võimekaid artiste, kelle ümberkehastumisi saab oodata suure huviga. Ja - nagu eelmistelgi hooaegadel - osalejate sekka on valitud ka selliseid artiste, kes on hetkel tuntud vahest ehk veidi kitsamale publikule. Nagu aga eelmised näosaate hooajad on näidanud - sellised artistid on saates olnud suured üllatajad, nad on teinud suurepäraseid etteasteid, nad on olnud vaatajate poolt palavalt armastatud ning nendest on tulnud ka saate võitjaid. Seega, on taaskord mida oodata!

Esimene osaleja avalikustatakse "Suviste seitsmeste" otsesaates juba homme kell 18.45, kus tehakse temaga ka eksklusiivne intervjuu.

Saladuskatte all saab öelda, et tegu on naisega, keda on oodatud näosaatesse juba esimesest hooajast saati. Kes see küll olla võiks? Jäta enda pakkumine kommentaaridesse!