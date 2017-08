Sarja kohta tehti uurimistöö ning leiti, et pea kolm nädalat pärast sarja väljatulemist märtsis, otsiti Googlest 900 000 korda enam enesetapu kohta infot. See on 19 protsendine tõus. Muuhulgas otsiti informatsiooni erinevate enesetapu meetodide kohta, kuid ka selle kohta, kuidas suitsiidi ennetada.

John Ayers, San Diego ülikooli teadlane, kes antud uurimistööd juhatas, ütles, et seriaal võib olla enesetapu ajendiks depressioonis teismelistele. Ayersi sõnul peaksid sarja produtsendid episoodid ümbermonteerima, et keskenduda enam suitsiidiennetusele.

Mõned vaimse tervise eksperdid on öelnud, et antud seriaal ilustab enesetappu ning paljud USA koolid saatsid isegi lapsevanematele infokirja, hoiatades neid antud seriaali eest.

“Mu põhiline mure on selles, et seriaalis kujutati enestappu kui paratamatust, selle asemel oleks võidud edasi anda palju sobilikumat sõnumit, mis on, et kui sul on suitsiidimõtted, leidub abi ning enese tapmine ei ole lahendus,” sõnas ta.