Viimastel päevadel on palju kõneainet tekitanud see, kui palju ja kelle poolt sai ERR toetust. Toetust sai muuhulgas ka “Pealtnägija”, ÜRO pagulasametilt, summas 2400 eurot, mille eest sündis Piret Krummi lugu Türgi pagulasabikeskusest. “Pealtnägija” tiimi sõnul on skandaal toetuse kohta üle pingutatud ning sarnast toetust on saanud ka teised Eesti väljaanded ja ajakirjanikud.

“Vaata "skandaalset" sihttoetusega sündinud "Pealtnägijat"! Üksjagu segadust külvas üleeile õhtul Delfis ilmunud artikkel, kus räägitakse ERRile eraldatud sihtotstarbelistest toetustest ja tuuakse pealkirjas välja ÜRO pagulasameti poolt "Pealtnägijale" eraldatud "kopsakas summa", mille abil käis näitlejatar Piret Krumm süüria pagulastest reportaaži tegemas. Tegu on pagulasameti (UNCHR) reisigrantiga, mida on saanud hulk eesti ajakirjanikke, sh – üllatus, üllatus – vähemalt kahel korral ka sama Eesti Päevalehe/Delfi toimetus ise. Sama toetusega on eesti ajakirjanikud käinud Kreekas, Türgis, Jordaanias, Serbias ja Itaalias," selgitati “Pealtnägija” Facebooki leheküljel.

“Pealtnägija” tiimi sõnul ei sekku pagulasamet reisi sihtkoha valikusse või kajastuse sisusse.