Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb sõnas, et ükski valimisliit ei suuda valijatele rohkem Keskerakonda pakkuda kui Eesti vanim erakond ise, millel on tugev programm ja meeskond.

Peasekretäri sõnul on Edgar Savisaare soov luua valimisliitu arusaamatu, sest ka erakonna endine esimees Edgar Savisaar ise on korduvalt rõhutanud, et valijate ees saavad lubadusi täita ja vastutust kanda eelkõige erakonnad. „Elu on näidanud, et valimisliitude püsivus ning koostöö kaob väga kiirelt,“ rääkis Korb. Tema arvates ei aita valimisliit paraku kaasa Keskerakonna valijate esindamisele või seni tehtu hoidmisele.

Korbi sõnul on erakond korduvalt rõhutanud, et Edgar Savisaar on oodatud Keskerakonna nimekirja ning talle on tagatud väärikas koht üldnimekirja esinumbrina, mille eesotsas on Savisaar olnud ka viimased kohalikud valimised. „Piirkonna esinumbrite roll on juhtida kogu valimisvankrit ja Tallinna nõukogu on kinnitanud kõikjal linnaosades inimesed, kes saavad oma ülesannetega suurepäraselt hakkama,“ rõhutas peasekretär.

Ta lisas, et piirkonna esinumbri koht Edgar Savisaarele tuli kevadel kõne alla ning sellist võimalust Savisaarele ka pakuti, kuid kahjuks ei andnud endine esimees vaatamata lubadustele erakonnale kordki teada oma soovidest. Seetõttu pole tema sõnul enam õige ka vihjata või nõuda piirkonna esinumbrite vahetust.

„Erakond on alati endist esimeest toetanud ning püüdnud leida parimaid lahendusi. Paraku tundub aga Edgar Savisaar loobuvat koduerakonna toetamisest,“ tõdes Korb.