Viaplay Eesti turundus- ja kommunikatsioonijuhi Tanel Taali sõnul omandas aastatel 1985-1992 vändatud „MacGyver“ kiiresti kultusliku staatuse.

„Ilmselt tahtis iga tolleaegne teismeline kutt olla selline nagu MacGyver ja tõenäoliselt õhkas enamik neidusid lihtsalt mingil hetkel: “Ah, milline mees....“, “ meenutas Taal. „Maailmas on üsna vähe filmitegelasi, kellelt saadud nimi töövahendile on populaarsem selle ametlikust nimetusest – enamik inimesi tunneb hõbedast toruteipi siiski MacGyveri nime all. Uutes osades on küll seiklussari saanud uue kuue, ent uue hooaja juures on produtsendina tegev ka MacGyveri tegelaskuju looja Lee David Zlotoff.“

„MacGyverit“ tehti algselt alates aastast 1985 seitse hooaega, sari esitati neljal korral ka telemaailma kõige prestiižsema auhinna Emmy kandidaadiks. Sarja tootja CBS on teatanud juba järgmise hooaja tootmisest.