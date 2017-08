Edgar Saavisaare valimisliidu loomise kohta arvab Jaanus Karilaid, et meest on tabanud Stockholmi sündroom. Karilaiu arvates teenib Edgar nüüd teiste seas ka Kristen Michalit ja Keit Pentus-Rosimannust.

Savisaare valimisliidu osas on Karilaiu seisukoht selge: „Kui ta on valiku teinud, soovin talle palju õnne. Keskerakond on valmis konkureerima kellega iganes, on see siis Reformierakond, sotsiaaldemokraadid või Edgari valimisliit.“

Õhtulehes ilmunud intervjuusse Savisaarega, kus ta väitis, et ei kavatse minna Keskerakonna vastu, vaid neid aidata, suhtub Karilaid kahtlusega. „Eks siis näeb, mida see aitamine tähendab. 15. oktoobril on valimised, seal näeb, mida rahvas arvab.“

Keskerakonna aseesimees arvab, et Savisaare mõtted on kummalised. „Väga tore, kui ta ise mõtleb kõike siiralt ja soovib Keskerakonda aidata. Seegi hea.“

Edgar Savisaar pole enam mõnda aega juba erakonnas juhtival positsioonil, kuid siiani figureerib ta Keskerakonna palgal ajaloonõunikuna. Savisaar ise ütleb, et tal pole nõuniku kohta sisuliselt kunagi olnudki ning tal pole midagi kaotada, kui see koht temalt ära võetaks.