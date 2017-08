Esimeses „Meie aja kangelase“ rubriigis kohtusid televaatajad president Arnold Rüütli ja tema abikaasa Ingrid Rüütliga. Nüüd aga on järg jõudnud meheni, kelle kohta võib küsida: kes on see mees, kes on toetanud peaaegu kõiki Eesti olümpiavõitjaid ja kelle süda kuulub spordile — ja ta on töötanud miilitsas, temast on saanud miljonär ja ta tegeleb süvitsi mediteerimisega?

Urmas Sõõrumaa täpsustab, et põhitööks oli tal eriteenistuses Eesti suurte külaliste turvamine. Sealt aga ei läinud palju aega, kui ta lõi oma turvaettevõtte ja on olnud aegu, kui tema alluvuses töötas 20 000 inimest. Kõigepealt aga vastutas Urmas Sõõrumaa Palace hotelli turvamise eest, kuhu asusid elama kõik diplomaadid ja saadikud, see oli neile esimene elukoht ja sealt edasi hakkasid nad kolima residentsidesse.

„Siis küsisid nad minult, kuidas turvaküsimusi lahendada ja ma üritasin seda teha läbi valvekoondise, aga kui sealt taheti eelarvet ja poolt aastat aega, et nende turvaküsimust lahendada, siis ma mõtlesin, et kuidas ma lähen ja ütlen soliidsetele inimestele sellist asja,“ jutustab Sõõrumaa. Siis asuski ta ise neid asju korraldama.

Päris ettevõtlus läks lahti siis, kui hotelli Palace kõrval olevasse inglaste kasiinosse telliti temalt 15 sirget, väljaõpetatud ja inglise keelt tönkavat noort eesti meest ja küsiti ka selle teenuse hinda. Urmas Sõõrumaa küsis 1000 dollarit, ta leidis need mehed ja talle laoti 15 000 sularahas peole, mille eest oleks sel ajal saanud juba terve maja ehitada.

Oma esimest miljonit ettevõtja ei mäleta, aga arvab, et see juhtus juba rublaajal, kui ta tõi Soomest autosid, tegi need siin korda, ja nagu ta ütleb: „Nii oligi noor miljon kotis, muidugi rublades!“

Terve oma elu aga on Urmas Sõõrumaa tegelenud spordiga ning ühtlasi ka toetanud sportlasi. „Päris tippude tipp pole ma ühelgi alal olnud, aga Eesti tasemel olen mõnelgi alal ja kogu oma teadliku elu olen sporti teinud,“ lausub ta. „Mul on auhinnakapis meistrimedaleid ja diplomeid orienteerumisest, peotantsust, poksist, karatest, autovigursõidust ja paljudelt aladelt veel.“

Milline on Urmas Sõõrumaa tegelikult - miilits, miljonär või mediteerija?

Muude alade seas on ta palju tegelenud võitluskunstidega. „Mul on nii pikad käed, et vaenlane ei pääse mulle lähedalegi (naerab – toim.)“.

Pidutsemiste perioodi kohta tema elus aga ütleb ta: „Kust see siis minustki mööda läks, ma olen kolme mehe keskmise energia kiirusega elanud kogu oma elu!“

Küsimusele, kas sport muudab elu, vastab Urmas Sõõrumaa, et ega ta muuda, kuid mõjutab kindlasti, sportliku eluviisiga inimesed on tervemad, vitaalsemad ja rõõmsamad. „Sport on ennekõike keha eest hoolitsemine, keha aga on hinge kodu ja kui kodu on korras, on ka hingel parem,“ arvab ta.

Miks aga on ta aidanud nii paljusid sportlasi ja organisatsioone ning soovib kõike just sportlastega jagada? „Olen neid toetanud umbes kümne miljoniga ja kui küsida miks, siis ei oskagi öelda — võib-olla on mul selline süda, mis ei kannata ära öelda; võib-olla mu süda rõõmustab sellest, kui saan teisi aidata — ma lihtsalt olen selline!“

