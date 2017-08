„Kindlasti ei hakka ma Edgarit kritiseerima, aga leian, et see pole tark samm. Ma näen sellest kahju vaid erakonnale,“ sõnas Keskerakonna eurosaadik Yana Toom Savisaare ja Ivanova liidu sünni kohta. „Hea meel on vähemalt selle üle, et nüüd on lõpuks kõik selge.“

Keskerakonna Lasnamäe esinumbri Mihhail Kõlvarti ja Edgar Savisaare vastasseisu tulemusi Lasnamäel ei soovinud Toom ennustada. „Ma praegu võib-olla isegi ütleks, et Kõlvart on tugevam kandidaat kui Savisaar.“

Toom lausus, et just Kõlvartiga oletatav eri barrikaadide poolele sattumine oli üks ajenditest, miks ta otsustas jääda, kuna seda ta ei soovinud.

