Ümbrikupalkade maksmine tekitas eelmisel aastal riigile 109 miljonit eurot maksukahju, on kirjas maksuameti kodulehel. Maksu- ja tolliameti pressiesindaja Mailin Aasmäe sõnul on murekohaks hooajatöölised. Nende hulka kuuluvad näiteks suvevaheajal juhutöödega raha teenivad õpilased.

''Oleme saavutanud häid tulemusi teavitusega, näiteks suuremate suveürituste puhul, aga ka siin on kindlasti oluline koostöö ettevõtjate endaga,“ ütleb Aasmäe, kuid möönab, et üle ega ümber ei saa ka töötamise registreerimise pidevast kontrollimisest.

15aastane Kert (nimi muudetud) oli nõus Õhtulehele rääkima, kuidas ta sellel suvel väikeettevõttes tööd vihtudes ümbrikupalgal oli. ''Sain sinna tööle oma isa kaudu, kes on mu ülemusega tuttav. See on minu arvates normaalne, et tuleb tööle minna. Keegi ei viitsi terve suve passida. Loogiline siis, et ma teenin lisaraha,'' põhjendas Kert tööle minekut.

Noormees käis ettevõttes abiks aia- ja metsasaadusi pakkimas. Tööpäev algas kell 7 hommikul ja lõppes tavaliselt kell 12. Töögraafik lepiti tööandjaga käigu pealt kokku.

''Mul väga vedas, see oli hea töö. Palk oli hea ja tööd tegin nii kaua kui jaksasin. Ma oleksin võinud ka kaheksa tundi täis teha, aga lõpetasin tavaliselt veidi varem, et mul järgmine päev oleks tahet tagasi minna,'' kirjeldas Kert oma tööpäeva.

Kerdi sõnul oli ta ettevõttes ainuke töötaja, kes sularahas palka sai. ''Mul oli tunnipalk, mis anti kõik sulas kätte.''

Kui küsisin Kerdilt, kui palju ta tööinspektsioonist ja nende kontrollidest teab, tekkis vestlusesse paus. Noormees ütles, et need on ilmselt inimesed, kes käivad tööl kontrolle tegemas, kuid mida nad täpselt kontrollivad, seda ta ei teadnud. Kuuldes, et tööinspektsioon võib ka ümbrikupalga maksmist kontrollida, oli Kert veidi üllatunud, kuid kehitas lõpuks õlgu ja ütles, et käis lihtsalt lühikest aega tuttaval abiks. „See on win-win-olukord. Nemad hoiavad raha kokku ja mina saan suvevaheajal raha teenida.''

Kerdile tööd pakkunud ettevõtja Ivari (nimi muudetud) sõnul nad tavaliselt ümbrikupalka ei maksa.

''Need, kes meil on pikemalt, on ikka lepinguga. Me ei ole julgenud neile ümbrikupalka maksta, kuigi peab tunnistama, et kiusatus on suur,'' rääkis Ivar.

Küsimuse peale, mis oleks juhtunud, kui tööinspektsioon oleks Kerdi tööajal uksest sisse astunud, vastas Ivar, et see on hea küsimus, midagi oleksime kindlasti välja mõelnud.

Konjunktuuriinstituudi statistika järgi oli ümbrikupalga pooldamise suurimaks põhjuseks see, et Eestis on ettevõtete maksukoormus liiga suur. Ivar teab ettevõtte juhina seda kinnitada. ''Kui vaadata, milline on palgakulu pluss tööandja kulu, siis on see ikka päris suur summa. Ma usun, et see on väga paljudele väikeettevõtjatele suur raha ja siis nad proovivadki mingil viisil säästa,'' seletas ta.

Eesti Konjunktuuriinstituudi statistika järgi tõid ümbrikumaksu pooldajad põhjustena esile ka selle, et töötaja saab nii kõrgemat palka, töötajate maksukoormus on liiga suur, seadusandlus pole ettevõtluseks soodne, see on ettevõtte ellujäämiseks vajalik, riigil on raha niigi palju ja selle, et teised sama ala ettevõtted maksavad samuti ümbrikupalka.

Ivar ei osanud öelda, kui palju teised sama ala ettevõtted ümbrikupalka maksavad.

''Selles suhtes, ega keegi sellest kõva häälega ei räägi,'' väitis ta.

Ivari sõnul võib ümbrikupalkade vähendamisele kaasa aidata see, kui mikroettevõtete maksekoormus väiksem oleks

''Mikroettevõtete maksekoormus võiks muidugi väiksem olla, aga mis sa arvad, kas riik teeks seda. Me võime siin unistada. Lätlastel on nii, et alustavatel ettevõtetel on maksukoormus väiksem,'' ütles ta.