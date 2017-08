Soomes äratab pahameelt Vene kaitseministeeriumi ametlikke seisukohti esindava telekanali Zvezda veebileheküljel avaldatud Leonid Maslovski kirjutis, milles väidetakse, et aastatel 1939–1940 peetud Talvesõda alustas Soome ning selle eesmärk oli testida natsi-Saksamaa ülesandel Nõukogude Liidu armee kaitsevõimet.

Soome valitsuse kommunikatsioonijuhi Markku Mantila sõnul on Leonid Maslovski kirjutis on infosõja osa ning selle eesmärk on mõjutada lugejat ning veenda teda, et Talvesõda alustas Soome, mis kohe kindlasti ei vasta tõele.