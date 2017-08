Venemaa president Vladimir Putin lubas, et Vladimir Lenini ja Kremli müüri äärde maetud Nõukogude tegelaste ümbermatmist tema võimuloleku ajal ei toimu, ütles ülevenemaalisel noortefoorumil „Mõtete territoorium“ Venemaa kommunistide juht Gennadi Zjuganov.

Vladimir Lenini palsameeritud surnukeha (fotol) hoitakse praegu Moskvas Punasel väljakul mausoleumis, Kremli müüri äärde on maetud üle 400 nõukogude tegelase. Nende ümbermatmiseks on Vene seaduste järgi vajalik sugulaste nõusolek, väitis Zjuganov ning lisas, et kõik need, kellega tema on rääkinud, vastustavad ümbermatmist.

Levada keskus küsis tänavu kevadel Lenini 147. sünniaastapäeva eel venelastelt, mida nemad teeks mausoleumis hoitava Lenini palsameeritud surnukehaga. 58% küsitletutest leidis, et Lenini surnukeha tuleb maha matta.