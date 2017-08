USA vabariiklasest senaator Lindsey Graham väitis telekanalis NBC, et president Donald Trump on valmis sõjaliseks löögiks Põhja-Korea vastu. Välisminister Rex Tillerson (pildil) otsustas seejärel pingeid veidi maha võtta ja kinnitas, et USA ei ole Põhja-Korea vaenlane.

Rex Tillerson rõhutas, et Washingtoni eesmärk ei ole Põhja-Korea režiimi kukutamine ning tulevikus ollakse valmis ka läbirääkimisi pidama, kuid seda tingimusel, et Pyongyang loobub tuumarelvaprogrammist. Põhja-Korea katsetas eelmisel kuul kaks korda edukalt kontinentidevahelist raketti ning praalib, et suudab sellega tabada USAs asuvaid sihtmärke.