„Jah, me tuleme välja Savisaare ja Ivanova nimekirjaga,“ ütleb Edgar Savisaar Õhtulehele eile pärastlõunal Hundisilmal. „Muidugi me peame sellele mingi nime välja mõtlema, aga sellega on õnneks natuke aega.“ Savisaar pakatab energiast ja tervisest. Naerab ja viskab nalja.

Sõitsime Hundisilmale koos Olga Ivanovaga, kes tahtis lukku lüüa tegevuskava, kuidas valimisnimekirjast teatada. “Rahvas on väsinud. Meedia on väsinud. See trall selle nimekirja ümber ei saa lõpmatuseni kesta. Valimised on vähem kui kolme kuu pärast ja me peame otsustama!“ teatab Ivanova.

Küsin: oma nimekirja tegemine on nüüd ikka lõplikult kindel? „Jah, seda ma Edgari juurde kinnitama praegu sõidangi!“

Savisaare värava taga tervitavad tulijaid kaks suurt hundikoera – Othello ja Rex. Mina ei julge väravast sisse minna, aga Ivanova teeb julgelt värava lahti. “Ära karda, nad peaksid sõbralikud olema!“