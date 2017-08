Riigihalduse minister Jaak Aab prognoosib, et umbes neljandik maavalitsuste spetsialistidest võiks jätkata praegusega sarnast tööd mõnes riigi- või omavalitsusstruktuuris, mis võtavad üle maavalitsuste ülesandeid.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi hinnangul leiab 15 Eesti maavalitsuses töötavast 480 töötajast sarnase ametikoha umbes 280 inimest, sest vastava eriala spetsialiste on vaja nii haldusreformi tagajärjel tekkivates uutes omavalitsustes kui ka riigimajades või omavalitsusliitudes, vahendab ERR uudisportaal.

"Ma tean, et sotsiaalkindlustusamet ja maa-amet on plaanimas maakondadesse töökohti ja esimene pakkumine tehakse maavalitsuse töötajatele, kes on kogemusega ja kompetentsed," rääkis Aab.

Päringule vastanud maavalitsustest kinnitati, et enamik töötajatest tõenäoliselt koondatakse ja et praeguseks on pakkumisi tehtud ühistranspordi korraldamisega tegelevatele spetsialistidele.

Koondamisteated on kätte saanud haridusvaldkonna töötajad, sest 1. septembrist võtab valdkonna üle haridus- ja teadusministeerium.