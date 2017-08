„Kontsertkorraldaja Villu Veedla paiskas õhku sellise mõtte, et mis oleks, kui meie ansamblid ühineksid suvel ja teeksime ühise kontserttuuri,“ räägib lauljatar Lenna Kuurmaa, kes sel suvel annab kontserte koos vokaalansambliga Estonian Voices.

Lenna Kuurmaa ja Estonian Voicesi liige Kadri Voorand kinnitavad nagu ühest suust, et võtsid kontsertkorraldaja pakkumise kohe hea meelega vastu. „Mingit pikka mõtlemist ei olnud,“ ütleb Kadri. Kui palju olid naised aga teineteise bändide tegemistega enne koostööd kursis? „Minul oli Estonian Voicesi plaat olemas küll ja ma tahtsin ise minna ka nende jõulukontserdile, aga asi lõppes sellega, et ma ei saanud minna ja pidin piletid oma emale andma. Tema sai selle elamuse osaliseks,“ seletab Lenna ja ütleb, et ta on Voicesi tegemisi jälginud ning see bänd on talle algusest peale meeldinud. „Oli rõõm, kui tuli võimalus koos muusikat teha.“ Kadri ütleb, et tal ei ole küll olnud võimalust käia Lenna kontserdil, kuid sellegipoolest Kuurmaa muusika talle meeldib. „Ma arvan, et eestikeelne popmuusika ei saaks paremini kõlada,“ sõnab Voorand.

Vaata videost, kuidas on Lenna ja Kadri tunded selles osas, et nad on kaheteistkümnekesi laval ning mida nad Õhtulehele veel rääkisid. Galeriist aga näed, kuidas kulges nende esimese kontserdi proov.