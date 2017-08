Viimased kaks nädalat on Keskerakonna siseelu olnud kõikide meediakanalite peamiseks arutelude teemaks. Vasturääkivused ja konfliktid on alati pälvinud ühiskonna tähelepanu ja seda on meil olnud rohkem kui vaja. Paraku on häbi lugeda mõningaid arvamusi ja vastastikkuseid meelitusi meedias. Käes on aeg määrata kõigil selgelt oma edasised sammud ja lõpetada intriigid. Vaja on liikuda ühiste jõududega edasi, mitte kõigutada paati.

Suures poliitilises organisatsioonis on alati koht erinevate arvamuste jaoks ning konstruktiivsed debatid vaid soodustavad organisatsiooni arengut. Oleme tõestanud, et suudame jõuda omavahel kokkulepeteni ning arutelude käigus tugevdada erakonda. Yana Toom mitte ainult ei kinnitanud, et ta jääb ja toetab erakonna ühist nimekirja, vaid tegi ka konkreetseid ettepanekuid partei valimisprogrammi ja töökorda. Need on juba ka kinnitatud erakonna juhatuse poolt.

Samas ei saa debatid jätkuda igavesti ja kõigel on oma mõistlik ajapiir. Inimesed on väsinud ebakindlusest. Inimeste jaoks pole olulisim see, mis numbri ja sildi alt keegi kandideerib, vaid see, mida saame reaalselt nende jaoks teha. Viimase nelja valimisperioodi jooksul oleme Tallinnas saavutanud enamiku valijate usalduse, mis on võimaldanud kaitsta pealinlaste huve vastavalt Keskerakonna põhimõtetele ja programmile. See on kajastunud suurte ja julgete projektide realiseerumisel, nagu tasuta ühistransport, munitsipaalelamute ehitamine, laste tasuta toitlustamine kõigis munitsipaalharidusasutustes ja paljus muus.

Hiljuti andis Edgar Savisaar mõista, et ei toeta Keskerakonda eelolevatel valimistel ning koostab oma nimekirja. Me kõik mäletame Edgar Savisaare rolli Eesti iseseisvumise taastamisel ning teame, et mitmeid aastaid on ta rakendanud oma jõudu Tallinna arendamisel. Vaatamata kõigele jääb ta üheks Keskerakonna sümboliks ja meie erakonna liikmeks. Me ei saa aga panna valijate huve sõltuvusse ühe inimese otsusest. Meil tuleb liikuda edasi, sest ainult suur ja tugev organisatsioon on võimeline reaalselt ellu viima oma ideid, mitte loopima ainult tühje loosungeid.