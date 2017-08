Suvised suurüritused toovad endaga kaasa piletikelmuste laine - ainuüksi eile laekus politseile kümmekond sellist avaldust.

Piletiäri selle suve ühele suurüritusele, Weekend Festivalile on veel täies hoos - käest kätte pileteid pakutakse erinevates suhtlusvõrgustike gruppides ja müügiportaalides, on fotoga kuulutusi ja fotota, saab ise hinna pakkuda ja olemasolevat tingida, postiga saata ja kohtumistel üle anda, vahendab ERRi uudisportaal.

"Meil on viimaste päevade jooksul tulnud teateid, et kuskil internetikeskkonnas on piletite pakkumised ja inimesed siis reageerivad nendele, loodavad saada pileteid turuhinnast natukene odavamalt, maksavad kellegi arvele raha ja loodavad siis seda piletit endale meili peale saada. Kui hakata uurima, siis selleks ajaks on see konto juba suletud ja nende inimestega enam ühendust ei saa," selgitas Lääne prefektuuri ennetus- ja menetlustalituse juht Üllar Kütt.

Alus kriminaalmenetluse alustamiseks on siis, kui kahju ületab 200 eurot, väiksema summa puhul on tegemist väärteoga.