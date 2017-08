Presidentdi sõnul tema administratsioon loodab, et kongress hoidub kasutamast seda ebaõnnestunud seadust selleks, et takistada tähtsat koostööd Euroopa liitlastega Ukraina konflikti lahendamisel.

Samas Trump lubas, et tema administratsioon vaatab tähelepanu ja austusega kongressi eelistusi ja viib need täide vastavuses presidendi põhiseaduslike volitustega.

USA parlament kiitis suure häälteenamusega heaks uued sanktsioonid Venemaa, Iraani ja Korea RDV suhtes.

Kreml andis juba Trumpi sammule oma vastuse. Vene presidendi Vladimir Putini pressišeff Dmitri Peskov ütles, et sanktsioonide de facto karmistamine ei muuda midagi.

"See pole mingi uudis. Asi on selles, et see seaduseelnõu saaks automaatselt seaduseks ka ilma [USA] presidendi allkirjata," märkis Peskov.