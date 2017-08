"Tere, Teile on Telegram!" stuudiosse tulevad augusti esimesel neljapäeval kell 18 Õhtulehe loovjuhile Anu Saagimile ja Telegrami peatoimetajale Mariann Joonasele külla konstellöörid Maire Taska ja Kalmer Kase.



Konstellatsioonimeetod on Eestis liigitatud esoteerika valdkonda kuuluvaks, kuid mujal maailmas on see meetod kasutusel politseis, valitsusasutustes, suurtes ja väikestes firmades ning loomulikult erinevates teraapiakeskustes.



Konstellatsioonid on nõustamisel kasutatav metoodika, mis seisneb nõustatavale olulise probleemi lahendamises ruumilise kujundina.

Klassikalised perekonstellatsioonid rajas Bert Hellinger ajavahemikus

1975. aastast kuni 1990ndate aastate keskpaiga ja lõpuni. Praeguseks on nii kasutusalades, meetodites kui teoreetilistes alustes toimunud hulk

lahknemisi, mistõttu mõiste hõlmab suurt hulka üksteisest oluliselt

erinevaid nähtusi.

Konstellatsioon on intensiivne grupiteraapia vorm, mis keskendub küsimuste

ja probleemide juurtasandile. Konstellatsioonis saab tõhusalt tegeleda

mistahes haigussümptomite või korduvate mõtte- ja käitumismustritega,

hingeliste ja füüsiliste traumadega, kaotusvaluga. See meetod teeb nende

probleemide põhjused nähtavaks ning annab võimaluse need koheselt sügavalt

juurtasandil ka lahendada. Väidetavalt võrdub üks konstellatsioon 70

tavateraapia tunniga.

Maire Taska

Maire Taska on Eesti tuntuim konstellöör. Ta on varem tegutsenud pikki aastaid ratsatreeneri, koolipsühholoogi ning eraettevõtjana. Konstellatsioonideni tõi ta poja kaotus tragöödias. Alates 2007. aastast on ta läbi viinud tuhandeid konstellatsioone. Ta on pälvinud sellel alal tuntuse nii Eestis kui välisriikides, olles loonud mitmeid originaalseid konstellatsiooniformaate ning -kursusi.



Kalmer Kase on end konstellatsioonide alal täiendanud Venemaa, Saksamaa, Austria ja Eesti õpetajate juures ning tal on sel alal kaheksa aastane

töökogemus.