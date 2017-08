„Ma ei tea, kas keegi on varem kutsunud külla Tallinna – kuid minul pole kedagi mujale kutsuda. Olen läbinisti linlane. Teadsin lapsest peale, et meie pere on juba põlvkondi Tallinnas elanud, aga alles siis, kui võtsin ette kaevamisretke linnaarhiivis, sain teada, et oleme siin elanud juba ligi 500 aastat,“ muheleb armastatud laulja ja saatejuht Mart Sander.

Inimtühi kesklinn

„Olen elus mõnda aega elanud ka teistes pealinnades – Moskvas, Helsingis, Londonis –, aga Tallinnale iseloomulikku võlu kohtab mujal harva,“ tunnistab Sander. Ent multitalendile pole Tallinn sugugi suurlinn: „Minu jaoks on see inimtühi: mõnikord pühapäeva hommikul võib astuda majast välja, seista kesklinnas ja näha pole ühtegi inimest, ühtegi autot! Ka ise olen autot vältinud; olen kirglik rattasõitja ning mitte ainult suvine – talvel panen naelkummid alla ja sõidan ikka. Tallinn on jalgratturile imeline avastuspaik, aga kahjuks on ratturitega väga vähe arvestatud: näiteks enamikul vanalinna söögikohtadel pole rattaparklat või üldse võimalust ratast millegi külge kinnitada.” Mart Sander on hakkamist täis: „Mõtlen juba mõnda aega korraldada kampaaniat, et paar rattakinnituse rauda oleksid selliste paikade juures kohustuslikud. Ka vana eestiaegne seadus – et puude oksad peavad olema kärbitud vähemalt kahe meetri kõrguselt maapinnast – tuleks kindlasti taastada, eelkõige ratturite silmade säilitamiseks!“