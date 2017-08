Luunja ja Kavastu apteegi sulgemise põhjus on Terve Pere Apteegi juhatuse liikme Kadri Ulla sõnul see, et ravimiamet keelas apteegis videosilla teel klientide nõustamise, kuid koha peale apteekreid leida on maapiirkondades sageli praktiliselt võimatu. Ulla sõnul ei ole jätkusuutlik, kui apteeker käib Pärnust Valgamaale tööle. Paraku Eestis seda juhtub.

Südamerohtusid vajav Sulev tõdeb, et ega temale see arvutiekraani kaudu proviisoriga suhtlemine väga meeldi, kuid see on sada korda etem kui ravimite järgi linna sõita.

„Nüüd pean Tartusse sõitma. See on ainukene võimalus. Ravimite hinnale lisandub nüüd mõistagi ka bensuraha ja ajakulu,“ on ta mures.

Järgmisena velskri ukse taha jõudnud Aino oli kurva apteegiuudisega juba kursis. „Kõige suurema löögi all on muidugi lastega pered ja vanainimesed. Ma ei kujuta ette, kuidas rulaatori toel või ratastooliga apteeki tulevad või tasakaaluhäire käes vaevlevad inimesed nüüd bussiga linna ravimite järele sõitma hakkavad. Vanematele inimestele on see uudis ikka täielik šokk. Apteek on meile ikka väga vajalik! Palun, ärge pange seda kinni!“ ütleb ta kogu südamest..

Luunja velsker Taimi Tensing ei kujuta ette, mis nüanss see küll olla võiks, mille pärast koolituse saanud klienditeenindaja ei saa telesilla kaudu proviisoriga konsulteerides kliendile ravimit anda nagu seni. Luunjas eile suletud apteegi ukse taha kogunenud inimesed kinnitasid Õhtulehele, et tõesti oli neil nii, et ravimihuvi korral võttis klienditeenindaja apteekriga neti teel ühendust ning siis suhtles koolitatud apteeker nii teenindaja kui ka kliendiga.

Eestis uudse videosillaga alustati Luunja valla kahes apteegis juuni keskel, kuid Kadri Ulla sõnul kasutatakse täpselt samasugust klientide nõustamist Inglismaa eraldatumates piirkondades ning sarnane süsteem töötab ka Ameerika Ühendriikides. „Maapiirkondadesse on pea võimatu leida apteekreid. Eriti suvepuhkuste ajal. Videosild võimaldas meil aga apteeke isegi varasemast kauem lahti hoida,“ selgitab ta.

Ta nendib, et olukorra, kus Eesti tituleerib end kui e-riiki, kus videosilla abil saab kohut pidada, pangaarvet avada ja patsientidega suhelda, on ravimiameti keeld arusaamatu. „Ravimiamet ähvardas meile määrata sunniraha kuni 6000 eurot päevas, kui me ei lõpeta Luunjas ja Kavastus apteegiteenuse osutamist videosilla abil. Samuti ähvardas amet ka Terve Pere Apteegi tegevusloa äravõtmisega, mis tähendaks 85 Apotheka apteegi sulgemist,“ on ta nördinud.

Ulla sõnul on apteekrid valmis raviameti ja riigiga kohtusse minema, et maainimeste ravimite kättesaadavust halvendav otsus tühistataks.

Ka Luunja vallavanem Aare Anderson tõdes, et maaelu suretamine ei tohiks nii lihtsalt käia.

“Sellised uudsed lahendused aitavad maapiirkondadel ellu jääda. Keelamine on alati kõige lihtsam,“ tõdeb ta.

Delikaatseid andmeid vahendab klienditeenindaja

Ravimiameti peadirektori asetäitja Katrin Kiisk arvab, et mitte kõik külastajad ei lähe apteeki sooviga kindlat ravimi ostma ning paljudel juhtudel otsivad nad apteegist lahendust oma tervisemurele. Klienditeenindaja peab kirjeldusest aru saama, kas patsient vajab meditsiiniseadet, toidulisandit või ravimit või on õigem ta hoopis arsti poole suunata.

Ameti seisukoht on, et videosilla koraal tuleb tagada teenus ka siis, kui veebiühendus ei tööta või kui korraga on ootel palju patsiente.

„Toon siin näitena täna toimiva ja õigusaktidega reguleeritud internetiapteegi teenuse. Internetiapteegile tegevusloa saamiseks peab ettevõtja tagama delikaatsete isikuandmete käitlemise ja veebikeskkonna turvalisuse, selgelt ära kirjeldama suhtluskanalid patsiendiga, nõustamine peab olema taasesitatavas vormis,“ selgitab Kiisk.

Ta lisab, et patsientidel tuleb ka arvestada, et delikaatseid isikuandmeid, mida tema tervisemured on, ei jaga ta vaid proviisoriga vaid ka kolmanda isiku ehk klienditeenindajaga.

„Ravimiamet ei ole ära keelanud nn videonõustamist, vaid kohustasime ettevõtjat tagama apteegi lahtiolekuaegadel proviisori või farmatseudi kohaloleku,“ tõdeb Kiisk lisab, et ravimiseaduse kohaselt ei peab töötavas apteegis kindlasti olema kohal proviisor või farmatseut.