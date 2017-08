„Ta ütles mulle, et tahab issi juurde lennata,“ räägib poisi onu. Laps kukkus alla sotsiaalmaja neljandalt korruselt Pärnus. Nüüd on ta kodus tagasi ja täis mängulusti. Jaanilaupäeval õhtul kella 17.24 ajal jõudis häirekeskusesse ärev teade: Pärnus on Liiva tänava viiekorruselise sotsiaalmaja neljanda korruse aknast välja turninud ja alla prantsatanud üheksa-aastane poiss. Ta kukkus elamu külge rajatud lisaehituse katusele. Päästjad tõid poisi redelautoga alla. Kiirabi viis lapse haiglase. Poisi onu kinnitab, et laps igatses isa järele ja tahtis tema juurde haiglasse minna. „Igori isa oli tugeva kõhuvalu tõttu haiglas ja poiss lihtsalt tahtis oma issi juurde. Vanaema pani ta luku taha, aga laps mõtles, et kui uksest ei pääse, siis lähen akna kaudu,“ räägib onu. „Ta ütles mulle, et tahab issi juurde lennata. Ju ta oli äsja oma arvutimänge mänginud ja mõtles, et saab ka lennata. Ronis aknalaua peale ja sealt edasi, kuni prantsatas alla. Hea, et kukkuda polnud kuigi kõrgelt. See oli ikka õnnelik õnnetus!“

„Ta tahtis välja minna, aga vanaema magas teises toas ja uks oli lukus. Millegipärast ei leidnud poiss võtmeid. Need on meil muidu kogu aeg kas uksel ees või siin,“ teab isa ja viipab käega ukse kõrval oleva pesumasina peale. „Rohkem ma ei tea, mis juhtus, kuna mind ju siin ei olnud,“ nendib isa. „Rohkem ma sel teemal aga midagi rääkima ei hakka. Mind hakatakse jälle Facebookis sõimama.“

Onu meenutab, et haiglaski oli poiss õnnetu. „Iga päev helistas isale ja ütles, et tahab koju minna. Ei taha haiglas olla,“ räägib ta. „Viisin talle sinna veel tahvelarvuti, et tal nii igav ei oleks, aga varsti sai ta koju. Tugiisik viis lapse siis ema juurde. Sealgi polnud poiss rahul ja helistas isale kogu aeg, et ei taha seal olla, tahab koju. Alles eile käis ta siin.“ Nüüd ongi üheksa-aastane Igor kodus isa ja vanaema juures tagasi ning silkab rõõmsalt ringi. Ei jää sammugi issist maha. „Sai ju ainult kriimustada. Murde ega midagi ei olnud,“ ütleb isa poissi vaadates ja kutsub kleenukese Igori jutuajamise juurde. Poisil on ikka tahvelarvuti pihus. „Ta natuke häbeneb,“ ütleb isa ja sasib Igori siilisoengus pead, mille peale poiss naerma hakkab ning poeb isa kaitsva selja taha peitu, ühtaegu tahvelarvutis kellegagi ägedat võitlust pidades. Pärast õnnetust alustati küll kriminaalmenetlust, et selgitada kukkumise täpsemaid asjaolusid, kuid nüüd on seegi lõpetatud ja juhtunut käsitletakse kui õnnetust.