„Võimalik, et me leidsime sinu kadunud või varastatud jalgratta üles!“ teatas Lääne-Harju politseijaoskond sotsiaalmeedias, et Tallinnast Vilde teelt leiti garaažiboks, milles oli kümmekond tõenäoliselt varastatud jalgratast või rattaraami.

Mõni päev tagasi sotsiaalmeedias laineid löönud postituse kõiki tagamaid politsei menetlustoimingute tõttu täielikult ei ava. Küll aga ütleb Lääne-Harju ennetus- ja menetlustalituse juht Erkko Piirimägi, et põrandaaluse rattalao leidmisel oli abiks tallinlane: „Kõnealune garaažiboks tõmbas lähipiirkonna elaniku tähelepanu, kes tegi meid teavitades õige otsuse. Tänu tema infole leidsimegi hulga jalgrattaid ja rattaraame.“

Piirimäel on hea meel, et kogukonna liikmed on tähelepanelikud ning jagavad politseile kahtlastest tegevustest vihjeid. “Kui meil õnnestub Vilde teelt leitud rataste omanikud tuvastada, siis saame need ka tagastada. Tänaseks teame, et vähemalt üks leitud jalgratas on varastatud,“ kinnitab Piirimägi.