ERRil on kokkulepe Riigikantseleiga Eesti eesistumisperioodil vajalike tehniliste teenuste osutamiseks. Lepingu järgi lisandub sellega ERRi eelarvesse 1 678 227 eurot projektitoetust, et vahendada eesistumisel toimuvat Euroopa Ringhäälingute Liidule (EBU).

''See, mida meie ERRilt tellisime, ei ole seotud nende põhitööga. Me tellisime host broadcaster'i töö ehk nende asi on toota pilti rahvusvaheliselt kogu ajakirjandusele, kes on siin, üle Euroopa ja mujal maailmas,'' seletas eesistumise korraldusmeeskonna juht Piret Lilleväli. ''Kui oli justiits- ja siseasjade nõukogu, siis näiteks itaallased tegid ühe päeva jooksul ERRi kaudu 18 ülekannet.''

Kokku on plaanitud umbes 30 kõrgetasemelise kohtumise ülekannet. Euroopas toimuvast parema ülevaate saamiseks lähetati aastaks Brüsselisse täiendavalt üks korrespondent.

Kultuuriprogramm ja kommunikatsioon on eesistumise eelarve üks osa, kuhu on arvestatud 5,4 miljonit eurot. Sellest kuni poolteist miljonit jääb kultuuriprogrammi alla, 1,6 miljonit eurot läheb ERRile ja ülejäänud eelarve sisaldab muid kommunikatsioonikulusid, nagu näiteks turundus, esitlused, sotsiaalmeedia jne.