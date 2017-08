Riigihalduse minister Jaak Aab on otsustanud endise Eesti Rahva Muuseumi näitusemaja Tartus Kuperjanovi tänaval võõrandada Tartu linnale. See võib tähendada juba sügisest alates kestnud linna, riigi ja korporatsiooni Sakala vilistlaskogu vahel kestnud vaidluse lõppu. Tõsi, Sakala pole veel püssi põõsasse visanud.

„Kõigepealt peavad RKAS ja valitsus tegema oma lõplikud otsused,“ ütleb korporatsiooni Sakala vilitlaskogu esimees Mihkel Stamm selle uudise peale. „Me jälgime kogu protsessi, kas see on õiguslikult korrektne või mitte ning oleme valmis sekkuma,“ lisab ta, andes märku, et ei ole ostuplaani veel lõplikult maha matnud.

„Kuna hoone on praegu RKASi bilansis, peab valitsus esmalt otsustama RKASi aktsiakapitali vähendamise ja seejärel vara võõrandamise Tartu linnale,“ lisab Karel Hanni. „Nende otsustega annab valitsus üldkoosolekule ehk ministrile volituse neid toiminguid teha või mitte. Valitsusel on õigus riigi vara osas otsuseid teha, sealjuures seadus lubab vara võõrandada kohalikule omavalitsusele nii tasuta kui ka alla tavapärase väärtuse ning seetõttu on seda keeruline vaidlustada.“

Tartu linnapea Urmas Klaas on Õhtulehele varem mitu korda öelnud, et Tartu linn on valmis Kuperjanovi tänava maja ära ostma, selleks vajaminevad pool miljonit eurot on linnaeelarves olemas ning maja remondiks kuluvat raha on linnal võimalik leida. Linnapea selgituse kohaselt vabaneks linn mitme ruumi rentimisest ning aastate peale teenitakse ostule ja remondile kuluvad summad tagasi.

Esimesena koliks endisesse näitusemajja pensionäride organisatsioon Kodukotus, mille valduses on praegu avariiline ja kulukas maja Staadioni tänaval. Paljusid huviringe koondav ja ruumikitsikuses vaevlev Tiigi seltsimaja saaks samuti majja uue kodu. Praegune Tiigi seltsimaja läheks omakorda laste kunstikoolile, millele linn rendib ruume korporatsioonilt Fraternitas Tartuensis.

Praegu Tartu maavalitsusele kuuluv perekonnaseisu osakonna maja – tartlastele hästi tuttav perbüroo Vanemuise pargi tiigi ääres – läheb Tartu linnale eeldatavasti tasuta. „See antakse omavalitsusele üle perekonnaseisutoimingute ülesandega,“ selgitab Hanni. „Uuest aastast lõpetavad maavalitsused tegevuse ning perekonnaseisutoimingud antakse maakonnakeskuseks olevale omavalitsusele.“