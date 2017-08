Et võitlus ümbrikupalgaga on küllalt raskeks osutunud mitte ainult Eestis, vaid mujalgi, näitab, et maksuameti kontrolliv tegevus aitab ainult teatud piirini ja edasi loeb, milline on inimeste suhtumine mustalt palga maksmisesse. Olgugi et küsitluste järgi on see tauniv, viitab 109 miljoni suurune maksuauk, et endiselt vaigistab küllalt paljude tööturuosaliste õiglustunnet võimalus teenida isiklikku kasu. Tööandjale avaldub viimane paremas konkurentsipositsioonis ausalt makse maksvate ettevõtete ees, töötajale aga suuremas palgas ja mõnel juhul töökoha säilitamiseski.

Paraku mõistab enamik ümbrikupalgaga nõustuvaid töötajaid alles siis, et on iseendale auku kaevanud, kui nende senine elukorraldus muutub – ja inimese loomulikust elukaarest tulenevalt juhtub see niikuinii – olematu ametlik palk ei võimalda saada pangast laenu, õiglast vanemahüvitist ega pensioni, töötukindlustust ega haigushüvitist. Rääkimata võimalusest, et ebaaus tööandja jätab ise nelja tuule poole kadudes töötaja ümbrikustki ilma. Maksuameti huviorbiiti sattudes ähvardab kodanikku aga tulumaksu tasumine tagantjärele ja valede maksuandmete esitamise korral ka rahatrahv. Laiem mõju on aga kõikide avalike teenuste kehvem kvaliteet.

Inimeste teadvustatud hirm sotsiaalsete garantiide kaotamise ees ühes töötajate registri sisseseadmisega 2014. aastal on viinud aga selleni, et kuigi ainult mustalt palka saavate inimeste hulk on kahanenud, siis suurenenud on ahvatlus maksta ümbrikus osa palka. Milline mõju varimajandusele on aga ettevõtete käibe ja töötajate arvu avaldamisel maksuameti poolt lisaks tasutud maksude summale, näeme aga tulevikus, sest muudatus jõustus alles aprillis.

Kuid murelikuks peaks tegema, et suurenenud on nende inimeste hulk, kes suhtuvad ümbrikupalka soosivalt ja seda eriti noorte seas. Viimaste puhul võib põhjust otsida selles, et ümbrikupalga maksmine on eriliselt levinud hooajatööde ja madalamat kvalifikatsiooni nõudvate tööde puhul – just sellistele töökohtadele satub aga enamik vaheajal või kooli kõrvalt oma esimest palka teenivaid noori. On meie kõigi vastutada, et ümbrikupalga saamise tagajärjed oleks neilegi teada, kui tahame, et tulevikus oleks rohkem ausaid maksumaksjaid.