Maffiasarjas “Sopranod” peategelase Tony Soprano tütart kehastanud Jamie-Lynn Sigler (36) kartis aastaid, et tal ei õnnestu emaks saada. Nimelt diagnoositi näitlejataril 20 aasta vanuses multiskleroos. Nüüd aga ootab Jamie-Lynn teist last. Jamie-Lynn Sigler avaldas Instagramis foto endast ja viiest rasedustestist. “Saatsin selle emadepäeval oma mehele, ise vannitoa põrandal lamades. Olin hiljuti Iisraelist naasnud, kannatasin ajavahe all ega suutnud oma silmi uskuda.” Igaks juhuks tegi Jamie-Lynn viis rasedusanalüüsi, mis kõik näitasid rõõmusõnumit. “Sopranode” tähte ja tema pesapallimängijast meest Cutter Dykstrat õnnistatakse järeltulijaga juba teist korda. Nende esikpoeg Beau on kolmene. Jamie-Lynn varjas 15 aastat avalikkuse eest, et ta elab koos raske haigusega. Sclerosis multiplex’i diagnoosi oli ta saanud 20aastase neiuna. Saladuse avaldamist eelmise aasta algul nimetab ta vabastavaks. “Tere! Minu nimi on Jamie ja mul on multiskleroos,” kirjutas näitlejatar eelmise aasta algul Instagramis. “Olen viimaks leidnud jõudu sellest rääkida ja leppida sellega, kes ma olen.”

Jamie-Lynn tunnistas, et haigus on tema elutempot aeglustanud. “Kuid ma suudan ikkagi väga paljusid asju teha.” Näitlejatar oli päris pikalt elanud sümptomivaba elu. “Aga viimaks tõstis haigus oma inetut pead.” Teletäht on katsetanud mitmesuguseid ravimooduseid süstidest leotisteni, kuid tõhusaimaks osutus tablett, mida tuleb võtta kaks korda päevas ning mis on sümptomid üle kuue aasta eemal hoidnud.

„Trepid? Saan hakkama, aga see pole kerge.“ Probleeme siiski jagub. “Ma ei saa kõndida pikemat aega, ilma et peaksin puhkama. Joosta ma ei saa. Ei mingeid superkangelaste rolle,” muigas Jamie ühes intervjuus. “Trepid? Saan hakkama, aga see pole just kerge. Kõndides pean mõtlema iga viimase kui sammu peale, see häirib ja käib närvidele.” Haiguse varjamine nõudis temalt tihti vassimist ja salatsemist. Vahel vajanuks näitlejatar võtteplatsil veidi kosumisaega, kuid ta ei tahtnud seda paluda, et kellelgi kahtlust ei tekiks. Näitlejatar on nimetanud haiguse avalikustamist vabastavaks kogemuseks. “Vahel pean endale meelde tuletama: “Sa ei pea enam häbenema, kõik teavad juba. Võid vabalt teistelt abi paluda, kui vaja,” ütles ta mullu E! Newsile.