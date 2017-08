Slade Fiero parandas seksnukke ja neile tekkinud vigastusi, kuid tunnistab, et mõnedki vigastused tõid ka tema ihule hirmust külmavärinad, kirjutab The Sun.

"Hoidmine, puhastamine ja hooldamine," loetleb Slade.

Mehe sõnul ei olegi nuku parandamine alati nii lihtne. Nii ei piisa alati lateksiliimist või mõne osa vahetamisest.

Slade selgitab, et mõned nukud olid ta karjääri jooksul nii rängalt vigastatud, et tekitasid mehes ebamugava tunde. See viiski lõpuks selleni, et ta keeldus klientide nukke parandamast.

Ja ta meenutab: "Mul oli üks seksuaalselt vägivaldne klient, kes sõna otseses mõttes seksis nukult vasaku jala otsast."

See klient viis oma nuku kaks korda Slade`i juurde parandusse, kuid pärast teist korda teatas remondimees, et ei taha enam kunagi ühtegi mehe nukku parandada.