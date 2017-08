Kalju (66): Üldiselt pakub huvi küll. Jälgin, mida erakonnad teevad.

Heli (60+): Mitte väga. Natuke jälgin, mis toimub.

Viive (60+): Poliitika natuke huvitab. Poliitilist olukorda? Seda küll jälgin. Jah, jälgin küll, mida erakonnad valimiste eel teevad.

Marju (55): Jah, mind huvitab poliitika. Jah, ma jälgin poliitilist olukorda Eestis. No ma kuulan raadiot, niipalju kui sealt tuleb. Huvitab ikka, mida erakonna teevad. Kuidas ma muidu valima lähen?

Maiga (63): Poliitika mind ei huvita. Poliitilist olukorda ei jälgi. See on üks suur lubamiste jada ja rahva raha raiskamine.

Kristel (34): Jah. Jah. Jah.

Anti (37): Jah, poliitika pakub mulle huvi. Ma jälgin, mis poliitikamaastikul toimub. Ma ei jälgi väga pingsalt, mida erakonnad teevad, aga enne valimisi küll.

Margus (48): Ei huvita poliitika. Ikka vaatan, mis poliitikas toimub. Ei huvita, mida tehakse enne valimisi. Eks seal üks sahker-mahker käib. Uudiseid vaatan.

Tõnis (41): Jah, ma huvitun poliitikast. Jah, ma jälgin, mis poliitikas tehakse. Ei saaks öelda, et just valimiseelne tegevus on see, mis mind poliitikat jälgima paneb.

Helgi (68): Mitte eriti, teatud määral jälgin. Ka ei huvita, mida nad enne valimisi teevad. Kõik on seal nagunii petuvärk.

Ilmar (53): Natuke jälgin. Nii palju, kui uudistes kuulen, siis jälgin. Valimiste eel, mitte rohkem kui tavaliselt.