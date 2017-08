„Siinkohal sooviksin südamest ja siiralt tänada TV3 ja Kanal 2, kes seoses televiisorist kadumisega on teinud laste kasvatamise minu jaoks oluliselt lihtsamaks!“ teatas sõber 1. augustil sotsiaalmeedias. „Enam ei pea ma nii sageli lastele seletama, et aja raiskamine kõige madalama ühisosa printsiibil toodetud programme jälgides ei ole kuigi arukas tegevus. Taustapläusti on meil nüüd kodus jälle vähem ja see teeb ainult rõõmu! Jääb rohkem aega raamatutele, väärtfilmidele, muusikale ja mõnusale koosolemisele.“

Mõõduka televaatajana tahaksin temaga nõustuda. Aga ... Maakodus käimise puhul on laste suurimaid nurinaid seni olnud, et laupäeva õhtul ei näe sealsest katuseantenniga telekast TV3 pikka multikat. Isegi vaataks õhtuti päevatöö järel lõõgastuseks mõnd filmi. Naine arvab, et peale interneti võiks maale siiski ka tasulise telepildi tellida.

Kiuslik osa minust ütleb küll, et nii telekanalitel kui ka nende pildi vahendajatel läheb niigi kenasti – miks peaksin neid veel lisaks nuumama? Maksan ju teleprogrammi eest juba reklaami vaatamisega ja ka meie pere internetiteenuse arved pole kuigi väikesed. Ning õige mitu tasuta kanalit jäi ju alles – nõuka ajal oli neid üleüldse kaks.

Aga kardan, et ajad on sellised ning mugavus ja laiskus sedavõrd suured, et ma pere survele vastu sõdima ei hakka. Ju telepildi pakkuja ikka lähitulevikus minult igal kuul ekstra viiekat saama hakkab. Kuigi sõbra mõte on ilus ja õilis.