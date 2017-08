Tänu tulumaksuvaba miinimumi tõusule 500 euroni kuus hakkab madalapalgaline töötaja järgmisel aastal saama netopalgana rohkem raha kätte. See on maksumuudatuse kõige nähtavam osa, kuid muudatus toob kaasa allhoovusi, mille mõju võib pikemas perspektiivis olla Eesti majandusele hoopis negatiivne.

Seni ilmunud arvamustes on väidetud, et tulumaksuvaba miinimumi tõstmine pidurdab palgatõusu ning toob kaasa lihtsama ning madalama tootlikkuse ja lisandväärtusega töö eelistamise (Enn Veskimägi, Aivar Sõerd, Maris Lauri jt). Põhjalikumaid uuringuid seni pole ja midagi kindlat ettevõtjate tegevuse kohta prognoosida ei saa. Küll on (edukamad) ettevõtjad aga enamasti rõhutanud, et tulumaksuvaba miinimumi tõstmine nende palgapoliitikat ei muuda.

Odaval tööjõul põhinevad kodu- ja välismaa ettevõtted tegutsevad enamasti oma majandussektori või turusituatsiooni eripärast lähtuvalt kahjumi-kasumi piiril ning neil on keeruline või võimatu tööjõukulusid (loe töötajate palka) tõsta. Nad on valiku ees – kas lõpetada oma tegevus või kolida mõnda teise riiki, kus tööjõud on odavam. Paljud allhanke valdkonnas tegutsenud ettevõtted on seda juba teinud. Tulumaksuvaba miinimumi järsk tõus loob võimaluse madalapalgalisel tööjõul põhinevatel ettevõtetel vältida või vähendada töötajate palgatõusu ning tänu sellele oma tegevusega veel mõnda aega jätkata.

Madalad palgad pole mitte niivõrd tööjõukulude minimeerimise tagajärg, kuivõrd vähest lisandväärtust loova ettevõtte eripärast, selle väikesest turuosast või ka ebapädevast juhtimisest tingitud paratamatus. Madalad palgad on enamasti tingitud ettevõtte eksistentsiaalsest vajadusest toime tulla ja ellu jääda. Niisugustes ettevõtetes polegi seetõttu võimalik töötajate palku tõsta. Samas annavad sellised ettevõtted tööd inimestele regioonides, kus pole nüüdisaegseid kõrget lisandväärtust loovaid ettevõtteid. Töötajate jaoks tähendab see, et tööd ja leiba vähemalt pakutakse, olgugi et kesist.

Osa madalapalgalisi ettevõtteid on Eesti regionaalpoliitika eripäradest lähtuvalt ka vajalikud, võimaldades tööhõivet ja elu jätkumist ääremaadel (väiketalud, väikeettevõtted, kauplused jt). Niisugused ettevõtted aitavad leevendada ka regionaal- ja sotsiaalprobleeme, millega riik toime ei tule. Seetõttu tuleks vältida vastandumist ettevõtjatega, kes tegutsevad väheperspektiivsetes ja vähest lisandväärtust loovates valdkondades ja on sunnitud maksma väikseid palku. Selle asemel võiks keskenduda majanduse restruktureerimisele ja nende ettevõtjate tunnustamisele, kes on suutnud luua kõrge lisandväärtusega töökohti.

Valusad otsused lükatakse edasi

Tulumaksuvaba miinimumi tõstmine pikendab ka väheperspektiivikate ettevõtete tegevusaega ja võtab veelgi hoogu maha majanduse ümberstruktureerimiselt. Kiired ja hetkeliselt küll valusad reformid nii töötajatele kui ka ettevõtjatele võimaldaksid aga madala palga lõksust kiiremini üle saada. Samuti lahkuvad Eestist varem või hiljem madalate tööjõukulude strateegiale rajatud rahvusvahelised ettevõtted ning käesolev tulumaksureform lükkab seda protsessi vaid mõnevõrra edasi. Edasi lükkub ka majanduse liikumine väärtusahelas kõrgemale kohale ning sellega seoses tööviljakuse kasv. Eesti majanduse arengule pole see pikas perspektiivis kasulik.

Tulumaksureformiga võivad käivituda ka vastupidised protsessid niisuguste ettevõtete palgapoliitikas, kelle töötajate palgad on Eesti keskmisest palgast oluliselt kõrgemad. Need ettevõtted on töötajate netopalga vähenemise tõttu töötajatepoolse psühholoogilise ja näilise surve all tõsta palka, et oma töötajatele tagada vähemalt senine netopalk. Palga tõstmise surve neis ettevõtetes on aga vaid näiline (mitte reaalne) seetõttu, et alates 2100eurosest brutopalgast hakkab töötaja järgmisel aastal netopalgana kuus kätte saama vaid 38 eurot vähem kui käesoleval aastal. See paariprotsendiline sissetuleku vähenemine pole ilmselt tunnetatav. Arvatavasti just seetõttu on ka keskmisest kõrgemaid palku maksvate ettevõtete juhtide arvamustes jäänud kõlama seisukoht, et nad oma palgapoliitikat ei muuda.